الأرصاد تنبه من رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، بوجود نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

الطقس في منطقة الجوف

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن منطقة الجوف، أبوعجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الروية.

ولفت المركز إلى أن بداية الإنذار ستكون في الساعة العاشرة اليوم الإثنين، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً.

الطقس في منطقة تبوك

كما أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن منطقة تبوك، المعظم، تيماء ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الروية.

ولفت المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن بداية الإنذار ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة ونهايته في الساعة الخامسة، اليوم الإثنين.

الطقس في الحدود الشمالية

أوضخ المركز الوطني للأرصاد، أن الحدود الشمالية، العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، طريف، عرعر؛ ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الروية.

كما أعلن المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن بداية الإنذار ستكون في الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء اليوم.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، وجود نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل وسماء غائمة جزئيًا، قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك «جبل اللوز، علقان».

كما تنشط الرياح السطحية تحديًا من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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