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ضبط 22 كيلوجراما من الحشيش بمركبة مواطن

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7 تخصصات جديدة بجامعة طيبة

استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الاكاديمي 1444هـ .وتأتي أهمية البرامج...

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القبض على مواطن نقل 15 مخالفا لأمن الحدود

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icon-clock.png15 جمادى الأولى 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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