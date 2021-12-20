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7 تخصصات جديدة بجامعة طيبة
استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الاكاديمي 1444هـ .وتأتي أهمية البرامج...
القبض على مواطن نقل 15 مخالفا لأمن الحدود
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكن شرطة الخنقة...
عزوف المستثمرين يحرم بارق المهرجانات الشتوية
قال رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضى إن البلدية طرحت قبل عدة أسابيع عددا من المواقع الاستثمارية في المحافظة ومركز ثلوث...
بيئي منصة إلكترونية لتدوير النفايات
استقطبت منصة «بيئي» الإلكترونية، المخصصة لفرز وتدوير النفايات المنزلية والتجارية، 9 مصانع متخصصة في إعادة التدوير، و150 طلب تسجيل،...
الجصة والوسيعة في انتظار التهيئة
يتطلع سكان حي الجصة «روابي الرانوناء» وحي الوسيعة في مخطط الجابرة جنوب غرب المدينة المنورة للخدمات الأساسية وتهيئة المدخل الرئيسي...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 22 كيلوجراما من الحشيش بمركبة مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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