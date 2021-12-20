7 تخصصات جديدة بجامعة طيبة استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الاكاديمي 1444هـ .وتأتي أهمية البرامج... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على مواطن نقل 15 مخالفا لأمن الحدود صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكن شرطة الخنقة... محايل عسير: دوت الخليج محايل عسير: دوت الخليج 15 جمادى الأولى 1443 هـ 15 جمادى الأولى 1443 هـ

عزوف المستثمرين يحرم بارق المهرجانات الشتوية قال رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضى إن البلدية طرحت قبل عدة أسابيع عددا من المواقع الاستثمارية في المحافظة ومركز ثلوث... بارق: محمد آل عمر بارق: محمد آل عمر 15 جمادى الأولى 1443 هـ 15 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> بيئي منصة إلكترونية لتدوير النفايات استقطبت منصة «بيئي» الإلكترونية، المخصصة لفرز وتدوير النفايات المنزلية والتجارية، 9 مصانع متخصصة في إعادة التدوير، و150 طلب تسجيل،... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 15 جمادى الأولى 1443 هـ 15 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> الجصة والوسيعة في انتظار التهيئة يتطلع سكان حي الجصة «روابي الرانوناء» وحي الوسيعة في مخطط الجابرة جنوب غرب المدينة المنورة للخدمات الأساسية وتهيئة المدخل الرئيسي... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 15 جمادى الأولى 1443 هـ 15 جمادى الأولى 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 22 كيلوجراما من الحشيش بمركبة مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.