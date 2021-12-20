استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الاكاديمي 1444هـ . وتأتي أهمية البرامج الجديدة مواكبة لرؤية المملكة 2030 وكإحدى ثمار مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي للتحول البرامجي الأكاديمي ومتوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص . وتضم البرامج المستحدثة التي يتم إتاحتها مع مطلع العام الدراسي القادم للطلبة المستجدين من خريجي الثانوية العامة استكمالًا لمنجزات إستراتيجية الجامعة للتحول البرامجي الأكاديمي لخلق جيل منافس عالمياً يلبي احتياجات التنمية ، تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها والأمن السيبراني وهندسة الطاقة والهندسة الكيميائية وهندسة الاتصالات والتمريض المسرّع .



كانت هذه تفاصيل خبر 7 تخصصات جديدة بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.