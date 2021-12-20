شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من تكوين رياح مثيرة للأتربة على حائل تستمر حتى الخامسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها - 0036

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها حائل 16 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 20 ديسمبر 2021 م واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها من تكون رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.