شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ 6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياحا نشطة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وبدر وخيبر ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء. كما أصدر المركز تنبيهًا تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً