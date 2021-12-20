تدشين المرحلة الثانية من مبادرة ساهم في محافظة السليل

الرياض - محمد عبدالله - دشن رئيس بلدية محافظة السليل الدكتور عيد بن محمد القرني، اليوم بمقر البلدية، المرحلة الثانية من مبادرة "ساهم" والتي تُعنى بتحسين المشهد الحضري بالمحافظة ، وتنفذها البلدية بمشاركة ممارسي العمل التطوعي بالسليل، وتستمر حتى شهر مايو القادم 2022م.

وأوضح مُدير الخدمات البلدية مانع بن فهد الفاران أن تلك المرحلة من المبادرة تتضمن تقليص عناصر التشوه البصري ومن أهمها إزالة كافة المخلفات، وإزالة الكتابة العشوائية من على الجدران، وإزالة المظلات والهناجر الحديدية المخالفة ودهان بلدورات الأرصفة.

وأشار الفاران إلى أن من شأن تلك المبادرة من خلال مراحلها المختلفة المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، حيث ينتظر أن تُسهم في بناء مجتمع حيوي بتوفير بيئة صحية مستدامة، وتحسين المشهد الحضري للأماكن العامة والمجتمعية، كالمسطحات الخضراء والحدائق والشوارع.