مذكرة تفاهم بين «الهلال الأحمر» وجامعة الإمام محمد بن سعود

الرياض - محمد عبدالله - وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مذكرة تفاهم بحضور بهدف دعم تكامل الجهود والتعاون بين الهيئة والجامعة.

جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، تجسيدًا لنهضة شاملة تعيشها المملكة، خصوصًا قطاعي الصحة والتعليم، وإكمالًا للرسالة التي تحملها الهيئة والجامعة إسهامًا منهما في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، على رأسها دعم جهود البحث العلمي، والتدريب والتعليم المستمر لكوادر الطرفين، ونشر الوعي بمبادئ الإسعافات الأولية بين طلاب الجامعة وكذلك تعريفهم بمبادرة المستجيب الأول ومبادئها.

كما تنص المذكرة على اعتماد وتشغيل الخدمة الإسعافية داخل وخارج حرم الجامعة، بالإضافة إلى نشر أجهزة صدمات القلب الكهربائية (AED) في مرافق الجامعة المختلفة، مع رفع وعي الطلاب باشتراطات السلامة الصحية.

وبناء على هذا التفاهم، ستقيم الهيئة والجامعة عددًا من البرامج التعليمية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات؛ بهدف تدريب الكوادر البشرية الطبية والقانونية والإدارية في كل من الهيئة والجامعة؛ بهدف رفع مستوى تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة والمفاهيم المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

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