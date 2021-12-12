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دهان الخطوط الأرضية بشاطئ نصف القمر

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الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران أعمال دهان الخطوط الأرضية وتركيب اللوحات الإرشادية بشاطئ نصف القمر، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

ونفذت البلدية مؤخرا أعمال زراعة 200 شجرة بشاطئ نصف القمر «مدخل الصدف» بمشاركة منسوبي البلدية وعدد من المتطوعين، وذلك تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع ضمن مبادرة الخضراء.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية. كما واصلت حملات إزالة السيارات التالفة والمهملة من أحياء مدينة الظهران.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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