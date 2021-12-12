شكرا لقرائتكم خبر عن دهان الخطوط الأرضية بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران أعمال دهان الخطوط الأرضية وتركيب اللوحات الإرشادية بشاطئ نصف القمر، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

ونفذت البلدية مؤخرا أعمال زراعة 200 شجرة بشاطئ نصف القمر «مدخل الصدف» بمشاركة منسوبي البلدية وعدد من المتطوعين، وذلك تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية. كما واصلت حملات إزالة السيارات التالفة والمهملة من أحياء مدينة الظهران.