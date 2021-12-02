برامج تدريبية لتوظيف أبناء أسر الشهداء والمصابين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أمس مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وذلك بهدف التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى بحث إمكان الاستفادة المشتركة بين الطرفين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية في الصندوق، وتصميم البرامج المناسبة لدعم التوظيف للفئات المستفيدة وتدريب القوى العاملة الوطنية. واشتملت بنود المذكرة على تسهيل التحاق الفئات المستهدفة بالفرص التدريبية على رأس العمل «تمهير»، بالإضافة إلى عقد ورش عمل في مجالات متعددة تخدم الجانبين، كما تأتي المذكرة المبرمة بين الجهتين في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز الدور التنموي للمستفيدين، وذلك بتقديم برامج وأنشطة ينعكس أثرها على أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من أجل توفير حياة كريمة مستدامة وآمنة لهم.

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