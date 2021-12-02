شكرا لقرائتكم خبر تعرف على أفضل وظائف تناسب شخصية التنفيذي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستمتع بقيادة الآخرين والانشغال، قائد حقيقي يحترم التقاليد والنظام، لديه بوصلة أخلاقية قوية، عادة ما ينجذب نحو المهن التي تمنح إحساسا بالهيكل والتنظيم، حيث يمكنه ممارسة مسؤولياته، وأولئك، منفتحون، يستشعرون، يفكرون، ويحكمون على الأفراد.

يعرف الأشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من الشخصية، المعروفين باسم المديرين التنفيذيين أو المشرفين، بتنظيم المهام والتعامل معها بطريقة تقليدية ومدفوعة بالعملية.

وفقا لمؤسسة Myers & Briggs، فإن نحو 9 % من السكان لديهم هذا النوع من الشخصية، مما يجعلها واحدة من أكثر المجموعات شيوعا، ومن بين مشاهير هذه الشخصية جورج دبليو بوش، وسيمون كويل، والقاضي جودي، وإيلا بيكر، وفرانك سيناترا، وليندون بي جونسون... جمعت «مكة» أفضل 8 مهن لأنواع هذه الشخصية.

ضابط شرطة

يقوم ضباط الشرطة بفرض القوانين وحماية الأشخاص والممتلكات داخل المجتمع، ففي وظائف العدالة الجنائية، يمكن استخدام مباشرتهم وصدقهم وولائهم لتحقيق تأثير كبير. تفضل هذه الشخصيات ذات المنحى العملي والمنطقي اتباع مسار صارم في حياتهم المهنية - وهو أمر تقدمه مهنة إنفاذ القانون والنظام القانوني.

المستقبل الوظيفي

من المرجح أن يظل الطلب على ضباط الشرطة قويا مع استمرار نمو عدد السكان، وأكد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، على نسبة نمو تبلغ 5٪ وظيفة لضباط الشرطة بين 2019 و2029، وهو أسرع قليلا من متوسط معدل النمو المتوقع لجميع المهن (4٪).

طبيب أو جراح

يقوم الأطباء بإجراء فحوصات واقتراح خطط علاجية للإصابات والأمراض، بينما يقوم الجراحون بإجراء الاستشارات والعمليات الجراحية. تناسب كلتا المهن في مجال الرعاية الصحية.

المستقبل الوظيفي

تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 4٪ للأطباء والجراحين بين عامي 2019 و2029.

مدير الشبكة

يدير مسؤولو الشبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات للمؤسسات. كقادة في نظم المعلومات، يمكن لهذه الشخصية وضع كفاءتهم، وتنظيمهم، ومهارات الاتصال في الاستخدام الجيد.

المستقبل الوظيفي

ساعدت التطورات التكنولوجية في جعل مديري الشبكات أكثر كفاءة، على الرغم من أن التعقيد المتزايد والحاجة إلى شبكات فعالة في معظم المؤسسات يجب أن تستمر في دفع عجلة النمو. تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 4 ٪ لهؤلاء المهنيين بين عامي 2019 و2029.

محاسب أو مدقق حسابات

يقوم المحاسبون بمراجعة وإعداد المستندات المالية للأفراد والمؤسسات، ومساعدتهم على الالتزام بالقوانين والمبادئ التوجيهية الضريبية وتوفير المال، وإيجاد الفرص المالية، هؤلاء الأفراد أيضا يعتبرون محاسبين ومراجعين جيدين نظرا لنزاهتهم وقيمهم القوية وأخلاقياتهم. إنهم يستفيدون من مهاراتهم في الملاحظة والتنظيم وحل المشكلات القائم على المنطق.

المستقبل الوظيفي

ترتبط التوقعات المهنية للمحاسبين والمراجعين بالصحة العامة للاقتصاد. تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 4 ٪ لهذه الأدوار بين عامي 2019 و2029، وهو ما يعادل متوسط النمو المتوقع لجميع المهن.

محلل نظم الكمبيوتر

يساعد محللو أنظمة الكمبيوتر المؤسسات على تحسين كفاءة وإجراءات نظامهم. يحللون التقنيات والعمليات والنتائج المتعلقة بالحاسوب ويقترحون ترقيات محتملة. كقادة بالفطرة ومنشئي النظام، تتلاءم هذه الشخصية بشكل جيد مع هذا النوع من العمل.

المستقبل الوظيفي

يجب أن يستمر الطلب على محللي أنظمة الكمبيوتر بسبب الحاجة إلى محترفين يمكنهم مساعدة المؤسسات على مواكبة التطورات في التكنولوجيا. تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا بنسبة 7 ٪ لهؤلاء المحللين بين عامي 2019 و2029، وهو ما يقرب من ضعف متوسط معدل النمو المتوقع لجميع المهن.

مهندس

يحل المهندسون المشاكل في الصناعات المختلفة من خلال تصميم وتطوير التحسينات على التقنيات والأنظمة والعمليات. في وظائف العلوم والهندسة، يمكن لهذه الشخصية تحمل المسؤولية والمساعدة في تحسين مجتمعاتهم من خلال التقدم في مجالات الزراعة والطب الحيوي والالكترونيات والصناعات البيئية.

المستقبل الوظيفي

تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 3 ٪ بين عامي 2019 و2029 للوظائف الهندسية والمعمارية.

مدير مدرسة

يدير المدراء الموظفين والأنشطة داخل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. يساعدون في تطوير المناهج وتقييم أعضاء هيئة التدريس ومعالجة مخاوف الطلاب والأسر.

المستقبل الوظيفي

تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 4٪ لمديري المدارس بين عامي 2019 و2029.

محام

يساعد المحامون الأشخاص والمنظمات في التعامل مع الأمور القانونية. يقدمون المشورة والنصح والتمثيل في المحكمة.

المستقبل الوظيفي

تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 4 ٪ للمحامين بين عامي 2019 و2029.

خيارات الوظائف الإضافية:

• مدرب رياضي

• طبيب أسنان

• طيار

• معلم

• مدير العلاقات العامة

• موظف مالي

• صيدلاني

• محلل الميزانية

• مدير العمليات

• طاه

• هندسة مبيعات

• تحليل الائتمان

• تأمين

• إدارة الشركات

• مدير تنفيذي للشركة

• الإدارة العامة