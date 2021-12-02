تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 27 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 27 حالة للشفاء. وأوضحت الصحة في إحصائية لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة بلغ 42 حالة. وبينت الإحصائية أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. 8839 إجمالي الوفيات 538,966حالات التعافي 549,810 إجمالي الإصابات

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