«العلا للابتعاث» تتيح فرصا للالتحاق بجامعات مرموقة في 7 دول

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ينطلق برنامج «الابتعاث» لمنح الدرجات العلمية للمبتعثين والمبتعثات، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العلا، وتمكينهم من الإسهام بشكل فاعل في صناعة المستقبل.
ويعمل البرنامج مع 117 مؤسسة تعليمية في عدة دول حول العالم، ويتيح للمبتعثين الحصول على شهادات الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير في مجالات: السياحة والضيافة، التاريخ وعلم الآثار، الفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتقنيات الزراعية وكذلك التخطيط والتصميم الحضري وإدارة المرافق والخدمات البلدية، وإدارة التواصل، كما صمم البرنامج بشكل استراتيجي يمتد لعدة سنوات، انطلقت المرحلة الأولى في العام 2018م، وتبعها في العام 2019م إطلاق المرحلة الثانية، وفقا للقطاعات والتخصصات التي تدعم سوق العمل وتسهم في تحقيق جهود تطوير العلا.
من أهداف برنامج الابتعاث
- بناء مجتمع معرفي متميز يمتلك المهارات والقدرات اللازمة.
- مواكبة التوجهات الاستراتيجية لتحقيق الخطط التنموية.
- توفير تعليم متميز في أكاديميات ومعاهد وجامعات مرموقة.
- الارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات العلا.
- إعدادهم للمشاركة المجتمعية والقيام بدور رائد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
- يعزز التنمية المستدامة في المحافظة من خلال الكوادر البشرية المؤهلة.
- استثمار المقومات الوطنية والإمكانيات المتاحة من أجل خلق روافد متنوعة وثرية.
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