شكرا لقرائتكم خبر «العلا للابتعاث» تتيح فرصا للالتحاق بجامعات مرموقة في 7 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المرحلة الثالثة من برنامج «العلا للابتعاث» الذي يهدف للارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات المملكة في العلا، وتوفير مصادر التعليم بما يسهم في دعم خطط التطوير وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في المحافظة، وذلك من خلال شراكات دولية مع جامعات وأكاديميات ومعاهد مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، وهولندا.

ينطلق برنامج «الابتعاث» لمنح الدرجات العلمية للمبتعثين والمبتعثات، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العلا، وتمكينهم من الإسهام بشكل فاعل في صناعة المستقبل.

ويعمل البرنامج مع 117 مؤسسة تعليمية في عدة دول حول العالم، ويتيح للمبتعثين الحصول على شهادات الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير في مجالات: السياحة والضيافة، التاريخ وعلم الآثار، الفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتقنيات الزراعية وكذلك التخطيط والتصميم الحضري وإدارة المرافق والخدمات البلدية، وإدارة التواصل، كما صمم البرنامج بشكل استراتيجي يمتد لعدة سنوات، انطلقت المرحلة الأولى في العام 2018م، وتبعها في العام 2019م إطلاق المرحلة الثانية، وفقا للقطاعات والتخصصات التي تدعم سوق العمل وتسهم في تحقيق جهود تطوير العلا.

من أهداف برنامج الابتعاث

