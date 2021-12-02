لجنة شورية تناقش إسهام نظام المعالجات التجارية في حماية المنتجات المحلية

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وناقشت اللجنة في اجتماعها مواد مشروع النظام من حيث شموليته للجهة صاحبة الاختصاص لتمثيل المملكة في الدفاع عن الصادرات السعودية في إجراءات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة ضد المنتجات السعودية، إضافة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية عند النظر في القضايا التي تتعلق بالمعالجات التجارية، التي اتخذتها المملكة أو عند التقدم للمنظمة بطلب النظر في قضايا تتعلق بإجراءات المعالجات التجارية، التي اتخذتها دول أجنبية ضد الصادرات.
وبحثت اللجنة اكتمال عناصر النظام من حيث فرض التدابير النهائية أو الموقتة حيال الواردات المغرقة أو المدعومة، عندما تتسبب أو تهدد بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعوق إقامة صناعية محلية ناشئة، إضافة إلى شمول النظام لعناصر الشكاوى والتحقيقات، ومكافحة التحايل، وكافة الحالات اللازمة لحماية الصناعات المحلية، وذلك بشكل يتكامل مع آليات فرض وتحصيل التدابير من جهة، والمراجعة القضائية من جهة أخرى، مع المحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بتلك التدابير وما يصدر بشأنها، لمزيد من الحماية للمنتجات السعودية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مدى إسهام مشروع النظام في حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويعزز التنمية الاقتصادية.
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