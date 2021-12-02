بحث التعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الفريق البحري تشارلز كوبر. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة. من جهة أخرى استقبل رئيس هيئة الأركان العامة في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن نايف بن ماجد. وجرى خلال الاستقبال مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

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