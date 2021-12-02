موسم الرياض يوفر 122 ألف وظيفة خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق موسم الرياض 2021 خلال شهر أرقاما استثنائية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الحضور 4.5 ملايين زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و 85 ألف وظيفة غير مباشرة.

وتأتي الأرقام التي حققها الموسم خلال الفترة الماضية، وفقا لما نشره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على حسابه في «تويتر »، التي أوضحت أن عدد الحضور توزع بين 3.6 ملايين زائر من مدينة الرياض، و 620 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة، في حين بلغ عدد القادمين للموسم من دول الخليج أكثر من 163 ألف شخص، فيما فاق عدد الزوار القادمين من مختلف دول العالم 145 ألف زائر.

وتميز موسم الرياض 2021 بأرقامه العالية في مختلف المجالات، إذ فاق توقعات جميع

المتفائلين، حيث بلغ عدد التأشيرات السياحية أكثر من 40 ألف تأشيرة من نحو 104 دول من مختلف أنحاء العالم، تصدرت هذه الدول كل من:

بريطانيا بأكثر من 9.2 آلاف زائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 9 آلاف زائر، تلتهما

فرنسا بـ 3.3 آلاف شخص، وكندا ب 2.9 ألف زائر، ثم إيطاليا التي قدم منها نحو 2.3 ألف زائر.

وكان موسم الرياض 2021 ، الذي يعد أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة، قد انطلق في الـ 20 من أكتوبر الماضي، ويضم 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي:

بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض

ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلوها، قرية زمان.

موسم الرياض 2021 يشتمل على:

7500يوم فعالية

10معارض عالمية

350عرضا مسرحيا

معرض ومزاد سيارات عالمية

70مقهى

200مطعم

100جربة تفاعلية

6مسرحيات عالمية

18مسرحية عربية

6 حفلات غنائية عالمية، إلى جانب

70 حفلة غنائية عربية

يستضيف مباراتين عالميتين استضافته مباريات WWE