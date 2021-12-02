شكرا لقرائتكم خبر 6200 شجرة تشكل شعار «السعودية الخضراء» بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس مبادرة زراعة أكثر من 6200 شجرة على مساحة 6200م2، والتي تشكل شعار «السعودية الخضراء» في حي الشاطئ بكورنيش الدمام، بمشاركة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، و400 متطوع ومتطوعة.

واستعرض الجبير عربة «شرقية خضراء» واستمع إلى شرح موجز عن أهدافها، التي تتضمن التوعية بأهمية الزراعة والمحافظة عليها، وتوزيع الأشجار والورود على سكان الأحياء، من خلال جولات العربة في أحياء مدن ومحافظات المنطقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، فيما تتميز الأشجار المزروعة بخضرتها الدائمة وتحملها لدرجات الحرارة والبرودة واستهلاكها المتوسط للمياه.