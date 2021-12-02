6200 شجرة تشكل شعار «السعودية الخضراء» بالشرقية

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واستعرض الجبير عربة «شرقية خضراء» واستمع إلى شرح موجز عن أهدافها، التي تتضمن التوعية بأهمية الزراعة والمحافظة عليها، وتوزيع الأشجار والورود على سكان الأحياء، من خلال جولات العربة في أحياء مدن ومحافظات المنطقة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، فيما تتميز الأشجار المزروعة بخضرتها الدائمة وتحملها لدرجات الحرارة والبرودة واستهلاكها المتوسط للمياه.
كانت هذه تفاصيل خبر 6200 شجرة تشكل
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