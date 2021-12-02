الواجهات البحرية بجدة تستقبل المتنزهين خلال الإجازة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الواجهات البحرية والحدائق العامة بجدة توافد العديد من العوائل والأفراد من سكان وزوار جدة خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي 1443هـ، حيث وفرت المساحات المخصصة للعائلات فرصة لقضاء أوقات مميزة، تشتمل مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس ومنافذ بيع (أكشاك) ومطاعم متنوعة. وشجعت هذه المرافق العامة السكان والزوار على ممارسة رياضات المشي والدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لمثل هذه الرياضات، كذلك ممارسة الرياضات البحرية على شاطئ البحر الأحمر.



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