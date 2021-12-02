شكرا لقرائتكم خبر «هنا جدة».. السعودية بعيون فرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أمس الأول أعمال معرض «هنا جدة» للفنان التشكيلي الفرنسي «فرانسوا بهافسار»، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، ومدير فرع الجمعية بالطائف فيصل الخديدي، والقنصل العام لدولة فرنسا بجدة مصطفى مهراج، ووكيل أمانة جدة المهندس سعيد القرني.

ويأتي المعرض ثمرة للحراك الثقافي والفني الكبير الذي تشهد جمعية الثقافة والفنون بجدة من خلال برامجها المتعددة في المجالات الثقافية والفنية، ومدها جسور التواصل مع شتى شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وتفعيل دور الفنون كقوة ناعمة تعبر عن الهوية الوطنية للتواصل مع المحيط الخارجي.

واحتوى المعرض على ما يقارب خمسة وثلاثين عملا فنيا رسمها الفنان الفرنسي تحت شعار السعودية بعيون فرنسية، وتنوعت المقاسات والمواضيع بين رسم العمارة والتراث والطبيعة والحضارة ورسم بورتريهات لشخصيات سعودية.