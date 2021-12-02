«هنا جدة».. السعودية بعيون فرنسية

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ويأتي المعرض ثمرة للحراك الثقافي والفني الكبير الذي تشهد جمعية الثقافة والفنون بجدة من خلال برامجها المتعددة في المجالات الثقافية والفنية، ومدها جسور التواصل مع شتى شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وتفعيل دور الفنون كقوة ناعمة تعبر عن الهوية الوطنية للتواصل مع المحيط الخارجي.
واحتوى المعرض على ما يقارب خمسة وثلاثين عملا فنيا رسمها الفنان الفرنسي تحت شعار السعودية بعيون فرنسية، وتنوعت المقاسات والمواضيع بين رسم العمارة والتراث والطبيعة والحضارة ورسم بورتريهات لشخصيات سعودية.
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