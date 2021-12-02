شكرا لقرائتكم خبر كسوف كلي للشمس غير مشاهد بالمملكة.. غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستشهد الكرة الأرضية غدا كسوفا كليا للشمس سيكون مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، في حين سيشاهد جزئيا في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، ولن يكون مشاهدا في السعودية أو الوطن العربي، وهو الكسوف الثاني والأخير سنة 2021م.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أن مراحل هذا الكسوف كافة ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الـ08:30 صباحا حتى الـ 12:37 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، مشيرا إلى أن هذا الكسوف يحدث بعيدا في القارة القطبية الجنوبية، فإن عددا محدودا جدا من الناس يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات سيتمكنون من مشاهدته.

وأفاد بأن الكسوف يحدث عندما يعبر القمر بداية الشهر أمام الشمس، وعلى الرغم أن الشمس أكبر بـ400 مرة من القمر، فإنها تبعد حوالي 400 مرة، فهو يغطيها تماما ويسقط ظله على سطح الأرض، لافتا إلى أن ظل القمر عادة ما يتحرك أثناء كسوف الشمس الكلي من الغرب إلى الشرق، ولكن بالنسبة لهذا الظل، فإنه سيتحرك في الاتجاه المعاكس؛ لأنه يحدث بالقرب من القطب الجنوبي، حيث سينحني مسار الكسوف من محيط القارة القطبية الجنوبية إلى الجرف الجليدي.

يشار إلى أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى في 15 ديسمبر 2039.