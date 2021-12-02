سفارة المملكة بالمغرب تسير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين العالقين

الرياض - محمد عبدالله - نوهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب أنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية.

لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين.

وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تود السفارة إبلاغ المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر إلى المملكة العربية السعودية أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وتابعت : ومن لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية فعليهم التوجه إلى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر. (موضح موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه).

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