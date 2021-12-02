منصة أبشر تجيب على أهم الأسئلة حول خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - أجابت منصة أبشر على أهم الأسئلة حول خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني .

وأجابت المنصة في إنفوجراف توضحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر على الأسئلة الآتية :

-ما هي أنواع اللوحات التي يمكن المزايدة عليها؟

لوحات مركبات خصوصي.

لوحات مركبات نقل خاص.

لوحات دراجات نارية.

متى يتم دفع العربون لبدء المزايدة؟

يتم ذلك بعد اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها من خلال المنصة ودفع العربيون من خلال الفيزا أو الماستر كارد.

من يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة؟

المواطن والمقيم.

كيف يتم معرفة تغير سعر اللوحة في المزاد؟

يتم ذلك من خلال إرسال رسائل نصية للمشتركين في المزاد .

ما هي آلية استلام اللوحة؟

بعد سداد القيمة الإجمالية يتم اختيار فرع المرور لاستلام اللوحة .

كيف يتم دفع فاتورة اللوحة بعد انتهاء المزاد؟

يتم إصدار فاتورة بالقيمة الإجمالية والتي تشمل قيمة اللوحة، نوع اللوحة، وأجور الخدمة.

ويمنح الفائز مدة لا تزيد عن 5 أيام لدفع كامل المبلغ أو سيتم إلغاء العملية تلقائياً.

كيف يتم استرجاع العربون في حالة عدم الفوز في المزاد؟

يتم ذلك تلقائياً من خلال النظام ولا يتطلب أي عمل آخر .

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