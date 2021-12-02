الصحة: 24 إصابة و27 حالة تعاف من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549810 حالات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 27 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538966 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8839 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن اكتشاف أول إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في المملكة، لمسافر قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وقال متحدث الرسمي باسم الوزارة، د. محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي: «يجب أن نحمي أنفسنا من المتحور باستكمال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وغسل اليدين وتعقيمها بانتظام، وعلى المسافرين اتباع اشتراطات السفر».

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