بعد 4 أيام.. بدء الرصد الآلي لـ3 مخالفات لسيارات الأجرة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للنقل، أن العد التنازلي لتطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة بالرياض، قد بدأ، حيث يتم التطبيق بعد 4 أيام من الآن، داعية إلى المبادرة بتصحيح النشاط بطريقة نظامية.

وأشارت هيئة النقل –عبر تويتر- إلى أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الأولى تتضمن التالي:

ـ ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية.

ـ عدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل للمركبة.

ـ العمل بالنشاط ببطاقة تشغيل ملغية.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، وبالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، أعلنت في وقت سابق، عن تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على سيارات الأجرة، في ١ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى.

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