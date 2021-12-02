التحالف: مقتل أكثر من 45 حوثيًا وتدمير 6 آليات عسكرية للميليشيا في مأرب

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تنفيذ 9 عمليات استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف – بحسب الإخبارية – إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 45 عنصرًا حوثيًا وتدمير 6 آليات عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب.

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

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