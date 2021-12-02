باكستاني يقتل شخصًا من جنسيته بسكين بالرياض.. و«الداخلية» تنفذ حكم القتل قصاصًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمدينة الرياض، في أحد الجناة ويحمل الجنسية الباكستانية، قتل شخصًا من جنسيته طعنًا بالسكين.

وأوضحت وزارة الداخلية –في بيان لها- أن «سيد ياسر علي» باكستاني الجنسية، أقدم على قتل «عبدالرحمن محمد عباس» باكستاني الجنسية، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت الوزارة أنَّ سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا.

وتمَّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وجرى تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «سيد ياسر علي»، اليوم، بمدينة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية، للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم. كما حذرت –الوزارة- كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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