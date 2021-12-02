«تقويم التعليم» تعلن أعداد المتقدمين على اختبار الرخص المهنية في أول 3 أيام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تقدم أكثر من (102) ألف مواطن ومواطنة في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية «الاختبار التخصصي» خلال أول ثلاثة أيام من فتح باب التسجيل.

وأوضحت الهيئة –عبر تويتر- أنه خلال أول ثلاثة أيام وصل عدد المسجلين إلى (102400) ألف متقدم ومتقدمة، من 146 مدينة ومحافظة في المملكة.

وأضافت أن الاختبارات سوف تعقد في 196 مقر اختبار، وأن مواعيد الاختبار المحوسب من 6 – 16 فبراير 2022م، ومواعيد الاختبار الورقي من 22 – 26 فبراير 2022م.

وأشارت هيئة تقويم التعليم إلى أن التسجيل متاح حاليًا، على نظام الرخص المهنية عبر الرابط الإلكتروني التالي:

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