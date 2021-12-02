بالفيديو.. ضبط عصابة سرقة السيارات تحت تهديد السلاح وإحراقها بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ألقت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض، القبض على عصابة مكونة من خمسة مواطنين، قاموا بسرقة السيارات تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائمهم، ثم التخلص منها بإحراقها.

وأوضح «سناب الداخلية»، أن المتابعة الأمينة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على خمسة مواطنين، قاموا بالاستيلاء على مركبات تحت تهديد سلاح ناري.

وأضافت الداخلية، أن الجناة قاموا بإحراق السيارات بعد استخدامها في اقتحام وسرقة المنازل، وسلب العمالة الوافدة.

وأشارت إلى أنه ضبط بحوزة الجناة الخمسة، أربعة أسلحة نارية وممنوعات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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