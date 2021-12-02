بعد ظهور إصابة بـ"أوميكرون" في المملكة.. التعليم توجه رسائل مهمة للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة التعليم، عدة رسائل مهمة للطلاب، بشأن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ خاصة مع ظهور أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في المملكة.

وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها على "تويتر"، إن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ يحمي من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا، وتحديدًا متحور أوميكرون الجديد؛ حيث لم تكتمل بعد المعلومات عن مستويات مخاطره.

وأوضحت الوزارة أن "أوميكرون" يندرج تحت المتحورات المثيرة للقلق، التي تكون فيها احتمالية لتغيرات في أنماط وسلوكيات الفيروس، مشيرة إلى أن مخاطره المحتملة تكمن في سرعة انتشاره وانخفاض استجابته للقاحات وشدة العدوى.

ونصحت وزارة التعليم، جميع الطلاب بضرورة اتباع عدد من الإجراءات لحماية أنفسهم من العدوى، كالتالي:

- ارتداء الكمامات في كل مكان.

- استكمال التحصين بجرعتين.

- تلقي الجرعة التنشيطية بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية تعزيزًا للمناعة.

- تحديث الحالة الصحية في توكلنا.

- التعامل بحذر مع مستجدات كورونا.

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