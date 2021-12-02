أمطار على معظم المناطق ويناير الأبرد.. «الأرصاد» تكشف الحالة المناخية المتوقعة لفصل الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصل الشتاء 2021م - 2022م، على جميع أنحاء المملكة.

وأوضح "الوطني للأرصاد"، أنَّ تحليل البيانات المناخية التاريخية بالمركز، أظهر انخفاض معدل الحرارة شتاءً على المناطق الشمالية لتأثرها بالكتل الهوائية الباردة ويمتد انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى من شمال المملكة حتى جنوبها.

ويتصف نمط معدل درجات الحرارة بالتدرج الإيجابي باتجاه الجنوب مرورًا بالعاصمة الرياض ونهاية بمحافظة شروره، وعلى المرتفعات الجنوبية بمنطقة عسير، كما يعتبر شهر يناير من الشهر الأبرد خلال فصل الشتاء، حيث سجل أقل معدلات عظمى وصغرى، فيما تكون معدلات درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا غربًا باتجاه المناطق الساحلية، وجنوبًا بامتداد الساحل الغربي، بداية من شهر ديسمبر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنَّ معدلات الأمطار خلال فصل الشتاء، تأخذ نمط هطول أمطاء على معظم مناطق المملكة بشكل متفاوت، فيما يتميز النمط المطري خلال أشهر الشتاء بارتفاع معدلات هطول الأمطار على شرق ووسط وجنوب شرق المملكة.

ومن المتوقع هطول الأمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة خلال فصل الشتاء، عدا المناطق الجنوبية الغربية سوف تكون حول المعدل، بينما في منطقة مكة المكرمة فإن هناك احتمالية أن الأمطار سوف تكون أقل من المعدل.

وتشير التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية لشتاء هذا العام، درجات أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب المملكة، بمقدار يصل أقصاه إلى درجة(1+)، أما بالنسبة إلى وسط وشرق المملكة، فإن مقدار الزيادة المتوقعة تصل إلى نصف درجة (0.5+).

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