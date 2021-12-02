فريق طبي بمستشفى الريث العام ينجح في إعادة الحركة لمريض شلل نصفي

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي بمستشفى الريث العام في منطقة جازان، من إعادة الحركة لمريض مصاب بشلل نصفي بسبب كسر في العمود الفقري.

وأوضحت صحة جازان –عبر تويتر- أن المريض كان فاقدا للحركة في الجزء الأيمن من جسده (شلل نصفي) نتيجة تعرضه لإصابة بالغة في إحدى فقرات العمود الفقري.

وأضافت أنه تم معاينة الحالة من قبل فريق العلاج الطبيعي، واعتماد البرنامج التأهيلي المكثف للمريض، والذي تضمن: تمارين علاجية لتقوية الجزء المصاب، والتدريب على الوقوف، وتمارين المشي، وتمارين تحسين مهارات الاستقلالية، والتدريب على الاعتماد على النفس.

وأشارت صحة جازان، إلى أن المريض أصبح قادرا على الاعتماد على نفسه في الحركة والمشي بشكل كامل، عند ممارسته لأنشطة الحياة اليومية.

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