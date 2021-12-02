توجيهات بخصوص السعوديين الراغبين في العودة من المغرب

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب أنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب اغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين، فإن السفارة تود إبلاغ المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر إلى السعودية أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول. وأضافت السفارة أن من لا تتوافر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية فعليه التوجه إلى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر. ووضعت صورة توضح موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه.



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