السعودية.. تقييم لأفضل الشركات في سرعة الوصول لتطبيقات التواصل

وكشف التقرير عن تصدر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية في منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 99.96%، وفي المركز الثاني شركة "سلام"، جاءت بعدها شركة "موبايلي" في المركز الثالث.
كما أظهر التقرير الربعي تصدّر شركة "موبايلي" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة" ، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: "ويبكس، وزوم، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت" خلال الربع الثالث من عام 2021.
يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
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