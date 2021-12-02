القبض على تنظيم عصابي نفذ عدة جرائم بالرياض

توجيهات بخصوص السعوديين الراغبين في العودة من المغرب أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب أنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1443 هـ 27 ربيع الثاني 1443 هـ

السعودية.. تقييم لأفضل الشركات في سرعة الوصول لتطبيقات التواصل أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثالث من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1443 هـ 27 ربيع الثاني 1443 هـ

عقود تأجير السيارات سندات تنفيذ بداية من 2022 وقع وزير العدل وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1443 هـ 27 ربيع الثاني 1443 هـ

إعادة تأهيل غرف العزل بمستشفيات عسير ونجران تسعى وزارة الصحة إلى الاستعانة بشركات متخصصة لتنفيذ مشروعين لإنشاء وإعادة تأهيل غرف العزل في المنشآت الصحية التابعة للوزارة في... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 27 ربيع الثاني 1443 هـ 27 ربيع الثاني 1443 هـ

" /> " /> إطلاق ميثاق الملك سلمان العمراني تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم، كشفت هيئة فنون العمارة... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 27 ربيع الثاني 1443 هـ 27 ربيع الثاني 1443 هـ

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