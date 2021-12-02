القبض على تنظيم عصابي نفذ عدة جرائم بالرياض

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توجيهات بخصوص السعوديين الراغبين في العودة من المغرب
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب أنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط...
السعودية.. تقييم لأفضل الشركات في سرعة الوصول لتطبيقات التواصل
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثالث من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة...
عقود تأجير السيارات سندات تنفيذ بداية من 2022
وقع وزير العدل وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن...
إعادة تأهيل غرف العزل بمستشفيات عسير ونجران
تسعى وزارة الصحة إلى الاستعانة بشركات متخصصة لتنفيذ مشروعين لإنشاء وإعادة تأهيل غرف العزل في المنشآت الصحية التابعة للوزارة في...
إطلاق ميثاق الملك سلمان العمراني
تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم، كشفت هيئة فنون العمارة...
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