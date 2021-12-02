شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 14 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضية 6220 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 14 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.