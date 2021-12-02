اخبار السعوديه

سفير المملكة في جنوب أفريقيا لـ ”الخليج 365” : لا إصابات بين المواطنين بـ«أوميكرون» : عاجل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في جنوب أفريقيا لـ ”الخليج 365” : لا إصابات بين المواطنين بـ«أوميكرون» : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا سلطان العنقري، عدم تسجيل أي إصابات بمتحور الجديد «أوميكرون»، سواء بين المواطنين العالقين أو أعضاء السفارة وعائلاتهم.

وأوضح لـ(اليوم) أن الأوضاع في جنوب أفريقيا مطمئنة، ولم تتلق السفارة بلاغات عن أي إصابات بين المواطنين السعوديين، وجرى التنبيه بأهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية الصادرة من البلد المضيف.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا