شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في جنوب أفريقيا لـ ”الخليج 365” : لا إصابات بين المواطنين بـ«أوميكرون» : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا سلطان العنقري، عدم تسجيل أي إصابات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، سواء بين المواطنين العالقين أو أعضاء السفارة وعائلاتهم.

وأوضح لـ(اليوم) أن الأوضاع في جنوب أفريقيا مطمئنة، ولم تتلق السفارة بلاغات عن أي إصابات بين المواطنين السعوديين، وجرى التنبيه بأهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية الصادرة من البلد المضيف.