شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أشخاص استولوا على مركبات واستخدامها في سرقة منازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض علی (5) مواطنين، استولوا على مركبات تحت التهديد بسلاح ناري، وإحراقها بعد استخدامها في ارتكاب جرائم اقتحام وسرقة المنازل وسلب العمالة، وضبط بحوزتهم (4) أسلحة نارية وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.