شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في المغرب لـ"المواطنين العالقين" : توجهوا لشراء تذاكر على الخطوط السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • العودة على الخطوط السعودية تتطلب تذاكر سفر سارية

نبهت سفارة المملكة لدى المغرب أنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب اغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين، تود السفارة ابلاغ المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر الى المملكة ان عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وأضافت السفارة : من لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء الى السعودية فعليهم التوجه الى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر.

وأوضحت السفارة موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه.