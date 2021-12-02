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تشجير 6 آلاف شتلة بمساحة 6 آلاف م² بالدمام

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الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة تشجير أكثر من 6 آلاف شتلة، على مساحة 6200 متر مربع بالدمام بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان المهندس عبد الله بن سعيد،، والتي تشكل شعار خضراء والتي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ، حفظه الله، والتي تهدف الى أهمية التشجير وتوعية المجتمع بأهمية التشجير وتقلل من الانبعاثات الكربونية وآثار التغير المناخي واعادة التوازن البيئي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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