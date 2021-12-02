شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير 6 آلاف شتلة بمساحة 6 آلاف م² بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة تشجير أكثر من 6 آلاف شتلة، على مساحة 6200 متر مربع بالدمام بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان المهندس عبد الله بن سعيد،، والتي تشكل شعار السعودية خضراء والتي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، والتي تهدف الى أهمية التشجير وتوعية المجتمع بأهمية التشجير وتقلل من الانبعاثات الكربونية وآثار التغير المناخي واعادة التوازن البيئي.