بالفيديو.. أستاذ وبائيات: سرعة انتشار أوميكرون مخيفة.. وهذه أبرز أعراضه

الرياض - محمد عبدالله - قال د. عبدالله المليباري، أستاذ طب المجتمع والوبائيات، إنَّ أعراض الإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص لآخر ما بين الحادة أو الخفيفة، مشيرًا إلى أنَّ الأعراض في أغلب المتحورات متشابهة إلا بعضًا منها بحسب ما أثبتت الدراسات.

وأضاف "المليباري"، في لقاء ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "الإخبارية"، أنَّ أعراض متحور "أوميكرون" قد تكون أشد مما قبلها، حيث يزيد الشعور بالخمول والإرهاق، مشيرًا إلى أنَّ سرعة انتشار الفيروس من خصائص هذا المتحور وهو أمر مثير للقلق.

وتابع: "العالم يحتاج لدراسات وبائية واستقصائية دقيقة لتأكيد ما إذا كان هذا المتحور أشد خطورة، ولكن حتى الآن لا أحد يستطيع الجزم بذلك، خاصة أن الحالات المرصودة حول العالم حتى الآن قليلة، وربما تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام القادمة".

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