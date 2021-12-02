بالفيديو.. الأرصاد تحذر أصحاب الإبل والمزارعين من انخفاض الحرارة

الرياض - محمد عبدالله - حذر المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، المزارعين وأصحاب المواشي والإبل ومن هم في البر، من كتلة باردة قادمة إلى مناطق المملكة.

وقال العقيل لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إنه لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة للمزارعين وأصحاب المواشي من انخفاض درجات الحرارة.

وكان العقيل ذكر في وقت سابق، لقناة «الإخبارية»، إن أكثر الأماكن تأثراً بانخفاض الحرارة هي منطقة حائل خاصة المناطق الشمالية منها ومنطقة الحدود الشمالية.

وتوقع العقيل وصول درجات الحرارة على تلك المناطق ما بين 2 و6 درجات يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأوضح، أنه ستتأثر غدا الجمعة الرياض والقصيم والشرقية بانخفاض في الدرجات ما بين 8 إلى 11 درجة مئوية ويستمر الانخفاض ليوم السبت لتكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 4 إلى 7 درجات مئوية.

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