«الشيخي» يوضح المدة الزمنية لدقة توقعات المناخ

الرياض - محمد عبدالله - قال محلل الطقس، صالح الشيخي، انَّ توقعات المناخ تكون أقرب للدقة إذا كانت قبل الحدث بـ24 لتقلبات ما بين الفصول أو بداية الفصول، بينما تكون دقيقة قبل الحدث بـ72 ساعة لوسط الفصول.

وأوضح الشيخي –عبر تويتر- أن هنا قاعدة هامة وهي: أنه خلال تقلبات ما بين الفصلين وأول الفصول، كلما كان التوقع بتاريخ أبعد عن 24 ساعة، زادت نسبة الخطأ والتغيير.

وفي تقلبات وسط الفصول، كلما كان التوقع بتاريخ أبعد عن 72 ساعة كلما زاد نسبة الخطأ والتغيير.

وأضاف أن التوقعات التراكمية تشير إلى أمطار بعد حوالي أسبوعين من الآن، تشمل تبوك وسواحلها إلى سواحل منطقة مكة وجدة وأجزاء من الوسطى والحدود الشمالية. موضحا أن تلك التوقعات لا تزال غير واقعية وقد تتغير بأي تحديث.

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