رصد 5 حالات عبث بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. و«الإدارة» تتخذ قرارًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن نادي الإبل، عن رصد خمس حالات عبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في فئة «مفاريد بكار للون المجاهيم».

وأوضح نادي الإبل –عبر تويتر- أنَّ إدارة المهرجان رصدت أربع حالات تمطيط، وحالة واحدة هرمونات، وتم استبعادها من المنافسة بالمهرجان.

كان نادي الإبل أعلن أمس الأربعاء، عن استمرار التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز، لكل فئة، حتى قبل دخول الإبل المشاركة بـ 72 ساعة، عبر الرابط التالي:

يذكر انه انطلقت أمس الأربعاء فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وتستمر حتى الأسبوع الأول من يناير 2022م.

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