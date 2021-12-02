«أوقاف الراجحي» تطلق برنامج «حياة الماء» لسقيا سكان بعض قرى الطائف

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، برنامج «حياة الماء»، استشعارًا منها بأهمية توفير المياه الصحية ودعمًا لجمعية البر الخيرية بمركز وادي محرم والهدا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

حيث تم تأمين (936) حمولة وايت ماء لـ(78) أسرة محتاجة، على أن تتكفل إدارة أوقاف الراجحي بتوفير المياه الصالحة للشرب لمدة سنة.

ويهدف البرنامج إلى تأمين المياه للأسر الفقيرة والأيتام والأرامل في منازلهم، مع مراعاة جودة المياه ونقائها، حيث يتم تأمين المياه من مصادر آمنة، سالمة من التلوث، لتسد حاجة المستهدفين، مما يسهم في المحافظة على الصحة العامة.

من جانيه، أكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي ومنذ تأسيسها دأبت على استشعارها لحاجة الناس في جميع المجالات.

وأشار الراجحي، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين في المجالات كافة فقد عمّ التطور والازدهار أرجاء البلاد كافة، وبُذلت الجهود الملموسة في سبيل توفير المياه العذبة، فكانت البداية من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية حاجة السكان والوافدين إليهما من حجاج بيت الله الحرام,

وأضاف أن الإنجازات تواصلت في عهود الخير لقادة هذا البلد الكريم المعطاء، إلى عهدنا المزدهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حتى أصبح الماء في متناول الجميع.

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