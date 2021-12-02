«التحالف» يوجه ضربات دقيقة لأهداف عسكرية حوثية بصنعاء وصعدة

الرياض - محمد عبدالله - نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وفجر الخميس، طلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، موضحًا أن العملية بصنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية، قائلاً: دمرنا موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء.

وأضاف: دمرنا أيضًا ورش لتجميع الصواريخ البالستية والمسيّرات بصعدة.

وأكد تحالف دعم الشرعية، اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وقبل يوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، حيث أشار إلى أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة اليمنية، واعترضت في أجواء محافظة عمران.

وأوضح أنه تم تجميع وتفخيخ المسيّرة في كتيبة الدفاع الجوي في المطار، كاشفاً أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.

وأضاف أنه تم قصف كامل الكتيبة لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات.

وكان التحالف قد ذكر أنه رصد مصدر التهديد للطائرة المسيّرة، مؤكداً أن محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفجر الثلاثاء أشار التحالف، إلى استهداف موقع سري لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء. وقال إنه دمر "موقعاً لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية داخل العاصمة اليمنية".

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