شكرا لقرائتكم خبر عن 738236 مستفيداً من خدمات « تأكّد» في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم مركز "تأكّد" في مدينة أبها خدماته لـ 738236 مستفيداً, وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن, حيث توجد مراكز (تأكّد) حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي. يُذكر أن مراكز (تأكّد) خصّصتها الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).