رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة الليلة بقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الفريق البحري تشارلز كوبر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء، قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.

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