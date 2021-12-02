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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية

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الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة الليلة بقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الفريق البحري تشارلز كوبر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين القوات البحرية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء، قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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