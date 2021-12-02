وتميز موسم الرياض 2021 بأرقامه العالية في مختلف المجالات، إذ فاق توقعات جميع المتفائلين، حيث بلغ عدد التأشيرات السياحية أكثر من40 ألف تأشيرة من نحو 104 دول من مختلف أنحاء العالم، تصدرت هذه الدول كل من: بريطانيا بأكثر من 9.2 آلاف زائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 9 آلاف زائر، تلتهما فرنسا بـ 3.3 آلاف شخص، وكندا بـ 2.9 ألف زائر، ثم إيطاليا التي قدم منها نحو 2.3 ألف زائر.
وكان موسم الرياض 2021، الذي يعد أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة، قد انطلق في الـ 20 من أكتوبر الماضي، ويضم14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز،الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان. ويشتمل موسم الرياض 2021 على أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.
كما يُعرض في الموسم أكثر من 18 مسرحية عربية، وأكثر من 6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، إلى جانب حفلات غنائية عربية يتجاوز عددها 70 حفلة، فيما يستضيف مباراتين عالميتين، إلى جانب استضافته مباريات WWE.
كانت هذه تفاصيل خبر موسم الرياض يستقبل 4.5 ملايين زائر خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.