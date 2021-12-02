القويحص يُدشن أول دليل لإجراءات أنشطة وخدمات أمانة مكة

الرياض - محمد عبدالله - دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أول دليل على مستوى الأمانة.

يتضمن الدليل إجراءات أنشطة وخدمات أمانة العاصمة المقدسة، المعد من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، ويشمل مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تنظمها أدارات أمانة العاصمة المقدسة؛ بهدف تعزيز وتوثيق وتطوير الإجراءات بالأمانة بما يسرع إنهاء المعاملات ويوفر الوقت والجهد.

وأوضحت مريم بنت محمد الرشيدي مدير عامّ الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالأمانة، أن الدليل الإجرائي يتضمن وصفاً مكتوباً ورسماً توضيحياً لتدفق الخطوات والنماذج اللازمة لإنجاز الخدمات في القطاع البلدي؛ ما يسهم في رفع جودة الأداء وتحسين رضا المتعاملين، ويتضمن مجموعة قواعد تقوم على تنظيم مختلف الإجراءات الإدارية لكل إدارة من إدارات أمانة العاصمة المقدسة.

وبينت «الرشيدي» أن الدليل عبارة عن مجموعة أنشطة مترابطة لتنفيذ الخدمات المطلوبة للمستفيد، بالإضافة إلى توزيع المهام الإدارية للمديرين والموظفين، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحسين وتعزيز كفاءة العاملين بتنظيم سلسلة الإجراءات الإدارية ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه يمكِّن من التعرف على التسلسل الواضح والمنظم لهرم أمانة العاصمة المقدسة والذي يبدأ بأمين العاصمة المقدسة من ثم الوكلاء ويليهم مديرو العموم..

وفي نهاية التدشين قدَّم الدروع وشهادات الشكر والتقدير للمشاركين، مبديًا شكره على ما قدموه من جهود لخدمة القطاع البلدي، وما بذلوه من أعمال لإصدار النسخة الأولى من دليل إجراءات أنشطة أمانة العاصمة المقدسة.

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