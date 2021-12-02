شكرا لقرائتكم خبر عن موجه باردة وانخفاض في درجات الحرارة .. تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - موجه باردة يطرأ معها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها خلال فترة المساء والليل الى منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كما يصاحب هذه الموجه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق .

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و الشرقية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 22-42 كم/ساعة تصل سرعتها الى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ليلاً جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 28-48 كم/ساعة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف الموج.