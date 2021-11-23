شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: المملكة نفذت إصلاحات كبيرة لتمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة حقوق الإنسان ممثلة بعضو مجلس الهيئة، الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان في مؤتمر " تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رعاية سمو حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح بن حثلين، بهدف إبراز الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" ودورها في تمكين المرأة.

وقالت "الهبدان"، إن حزمة الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها المملكة في مجال تمكين المرأة، لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الإرادة السياسية لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله".

وأشارت إلى حرص الهيئة واهتمامها بدعم تمكين المرأة من خلال ما تقوم به جهود، وفي مقدمة ذلك تكوينها للجنة باسم "لجنة حقوق المرأة" والتي تعمل على إعداد مبادرات متواصلة لحماية حقوقها وتمكينها، وتنفيذها العديد من الأنشطة والورش والبرامج التدريبية الداعمة لذلك، وتوقيعها مذكرات تفاهم مع عددٍ من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمرأة لتعزيز مشاركتها في التنمية.

كما تشارك الهيئة ضمن فعاليات المؤتمر بمعرض توعوي، تستعرض خلاله أبرز الحقوق التي كفلتها الأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وتردُّ من خلاله على استفسارات الزوار.